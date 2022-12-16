Трухан рассказал о гениальном решении, которое принял генерал Суровикин

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Полковник в запасе Владимир Трухан рассказал о «гениальном решении», принятом командующим войсками СВО Сергеем Суровикиным. Его слова приводит онлайн-издание Украина.ру.
По его словам, вначале спецоперации российским войскам важно было занять как можно больше территории Украины, чтобы объявить ее своей. После этого уже не имеет значение, что из ряда регионов пришлось отступить.
Российская армия отошла с правобережья Днепра, заняв удобные для стратегической обороны рубежи перед стартом зимней кампании.
Трухан напомнил, что при выведении войск из Херсона из города были вывезены «памятники и прах достойных людей». Вскоре после такого трудного решения, как отвод ВС РФ из Херсона, настала осенняя распутица. ВСУ не могли поспевать в наступлении за уходящими подразделениями противника. Трухан считает это гениальным решением генерала Суровикина.
Полковник запаса уверен, что наступят времена, когда российские войска снова будут вести боевые действия за регионы, которые в этом году пришлось оставить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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