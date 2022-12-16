Подразделения теробороны ВСУ получили на вооружение болгарский клон советского станкового гранатомета СПГ-9 «Копье»

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Подразделения территориальной обороны ВСУ получили на вооружение новый противотанковый гранатомет производства Болгарии. По сути он является клоном советского станкового гранатомета СПГ-9 «Копье», сообщает «Военное обозрение».
Данное оружие произведено на базе ATGL-H. Противотанковый гранатомет оснащен прицелом СГЛ-9МА и 73-мм выстрелом РХАТ-9МА2.
Отмечается, что дальность поражения целей переданного подразделениям теробороны ВСУ болгарского СПГ — 1300 метров. Гранатомет может пробить броню танков и бронированной военной техники толщиной до 300 мм.
Ранее СМИ узнали, что ВСУ поставлен противотанковый гранатомет СПГ-9 «Ратник». Его производителем является болгарская компания BULARMAS LTD. Гранатомет получил прицел ночного видения ПГДН-7ВИР и пульт дистанционного управления СПГ-9-РКВС.
К слову, Болгария только недавно официально заявила о начале передачи вооружения Украины. До этого в течение девяти месяцев СВО страна от поставок воздерживалась.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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