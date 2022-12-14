Кулеба подтвердил серию взрывов утром 16 декабря на Украине

Сегодня, 11:34

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Кулеба подтвердил серию взрывов утром 16 декабря на Украине
Фото из открытых источников

Утром 16 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины.

По данным в украинских СМИ, было запущено около 60 ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Кировограде, Одессе, Полтаве, Днепропетровской области и Запорожье. Также прозвучали сообщения и о работе ПВО.

Ситуацию прокомментировал еще до окончания обстрела начальник военной администрации области Алексей Кулеба, пишет Ura.Ru.

Кулеба рассказал, что в Киевской области тоже были сбиты ракеты. Он призвал жителей области не фотографировать и не выкладывать происходящее в интернет, чтобы не помогать ВС РФ отслеживать оперативно последствия ударов.

Стоит отметить, что Украине Запад передает все больше средств ПВО, при этом санкционное давление на РФ усиливается. НАТО обещает Украине помочь в создании эшелонированной системы ПВО для защиты от подобных массированных ударов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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