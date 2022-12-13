Политолог Чаплыга считает, что сутью российской военной спецоперации является Крым

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации
О жизни за границей после объявления в РФ мобилизации, рассказала 26-летняя жительница Самары. Она сообщила, что...Подробнее
Украинский политолог Михаил Чаплыга предположил, что Россия начала специальную военную операцию в Украине с одной-единственной целью — закрепить полуостров Крым в составе Российской Федерации.
Он присоединился к РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. С тех пор минуло 8 лет, но международное сообщество так и не признало результатов голосования. Крым в мире продолжают считать «аннексированной» территорией Украины.
«Крым являлся сутью СВО. России требовался сухопутный коридор — они его получили, была нужна вода для Крыма — Россия ее получила», - цитирует Чаплыгу онлайн-издание «Правда.ру».
Политолог также выразил мнение о том, что весной, когда закончатся холода, вопрос наступления ВСУ на Крым снова станет актуальным.
А тем временем западные СМИ пишут о том, что следующей целью масштабного наступления ВСУ станет Мелитополь. Этот город в Запорожской области, как утверждают военные специалисты, является «ключом» от Крыма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О жизни за границей после объявления в РФ мобилизации, рассказала 26-летняя жительница Самары. Она сообщила, что...Подробнее
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
30 тыс. рублей штрафа придется уплатить красноярской общественнице Натальи Подоляк за «дискредитацию армии России»....Подробнее
37-летний житель Ярославля Максим Коновалов с октября месяца в украинском плену. Об этом его жена узнала, когда он сам...Подробнее
С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа. Она подала в суд...Подробнее
Информационное агентство Reuters сообщает, что американские политические власти намерены в следующем году направить...Подробнее
Журналисты издания «Ридус» попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать вступление Виктора Бута в партию...Подробнее
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский настаивает на необходимости кадровых перестановок в России. В своем...Подробнее
Мобилизованного из Самары с множеством проблем со здоровьем пытается вернуть домой его жена. Женщина рассказала, что у...Подробнее
В Санкт-Петербурге работники МЧС совершили 12 декабря к 11 часам утра несколько выездов в связи с разными случаями,...Подробнее
Комментировать