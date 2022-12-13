Политолог Чаплыга считает, что сутью российской военной спецоперации является Крым

Вчера, 15:34

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Политолог Чаплыга считает, что сутью российской военной спецоперации является Крым
Фото из открытых источников

Украинский политолог Михаил Чаплыга предположил, что Россия начала специальную военную операцию в Украине с одной-единственной целью — закрепить полуостров Крым в составе Российской Федерации.

Он присоединился к РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. С тех пор минуло 8 лет, но международное сообщество так и не признало результатов голосования. Крым в мире продолжают считать «аннексированной» территорией Украины.

«Крым являлся сутью СВО. России требовался сухопутный коридор — они его получили, была нужна вода для Крыма — Россия ее получила», - цитирует Чаплыгу онлайн-издание «Правда.ру».

Политолог также выразил мнение о том, что весной, когда закончатся холода, вопрос наступления ВСУ на Крым снова станет актуальным.

А тем временем западные СМИ пишут о том, что следующей целью масштабного наступления ВСУ станет Мелитополь. Этот город в Запорожской области, как утверждают военные специалисты, является «ключом» от Крыма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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