В зоне СВО стороны конфликта обменялись серией ударов

Сегодня, 13:24

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В зоне СВО стороны конфликта обменялись серией ударов
Фото из открытых источников

ВСУ снова атаковали позиции ВС РФ в тылу, ударив из РСЗО HIMARS по объектам в районе Первомайска.

Российские войска нанесли удар по Сумской области Украины, а также по населенным пунктам Огурцово, Старица и Стрелечья, пишет «Военное обозрение». Были нанесены удары по позициям ВСУ в Бахмуте, а также в районе Большой Новоселки и Золотого. Наносились удары по Херсону и Херсонской области.

Как заявляют российские военные, сейчас для нанесения ударов по территории Украины ВС РФ используют артиллерию и авиацию. Предпринимаются усилия по сдерживанию контратак ВСУ, а также продолжаются действия по усилению оборонных рубежей по всей территории, занятой с начала «военной спецоперации».

Эксперты ожидают усиления боев на фронте, поскольку с приходом морозов стало легче применять тяжелую бронированную технику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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