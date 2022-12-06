В зоне СВО стороны конфликта обменялись серией ударов

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...Подробнее
ВСУ снова атаковали позиции ВС РФ в тылу, ударив из РСЗО HIMARS по объектам в районе Первомайска.
Российские войска нанесли удар по Сумской области Украины, а также по населенным пунктам Огурцово, Старица и Стрелечья, пишет «Военное обозрение». Были нанесены удары по позициям ВСУ в Бахмуте, а также в районе Большой Новоселки и Золотого. Наносились удары по Херсону и Херсонской области.
Как заявляют российские военные, сейчас для нанесения ударов по территории Украины ВС РФ используют артиллерию и авиацию. Предпринимаются усилия по сдерживанию контратак ВСУ, а также продолжаются действия по усилению оборонных рубежей по всей территории, занятой с начала «военной спецоперации».
Эксперты ожидают усиления боев на фронте, поскольку с приходом морозов стало легче применять тяжелую бронированную технику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...Подробнее
В Петербурге рассказали о судьбе велодорожки, которую «с помпой» открыли чиновники из команды губернатора Александра...Подробнее
Коммунальные службы города оказались не готовы к снежному коллапсу в Санкт-Петербурге. Жители города жалуются на...Подробнее
21-летний мобилизованный Максим Белоусов погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Гибель молодого...Подробнее
О том, куда обращаться женам в случае, если супруг оказался в зоне боевых действий, которые идут в ходе «военной...Подробнее
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и...Подробнее
На официальном сайте ЦУМа появились необычные товары от люксовой марки Prada. В частности, там можно приобрести чехол...Подробнее
Российские войска продолжают проводить «военную спецоперацию» на территории Украины. Об этом пишет «Военное обозрение»,...Подробнее
Вице-премьер Александр Новак считает, что невзирая на введенные коллективным Западом эмбарго и потолок цен на нефть,...Подробнее
Отечественный военный эксперт Виктор Литовкин раскритиковал публикации западных и украинских СМИ, в которых...Подробнее
Комментировать