Погодные условия на восточном фронте налаживаются. ВСУ могут пойти в атаки на позиции ВС РФ с новых направлений. Об этом со ссылкой на разведывательную информацию, оказавшуюся в его распоряжении, сообщил представитель НМ ЛНР, подполковник Андрей Марочко. Его слова приводит «Российская газета».

Сейчас военное командование ВСУ при поддержке специалистов НАТО пытается определить самое удачное время для наступления в зимний период. Когда морозы станут стойкими и земля достаточно промерзнет, войска получат возможность задействовать в наступательных действиях и тяжелую бронированную технику — и не только гусеничную, но даже на колесной базе. Поздней осенью, когда наступила распутица, на многих участках восточного фронта почти ничего не могло проехать. И как следствие линия фронта оставалась неизменной.

Однако теперь масштабное наступление ВСУ может начаться в любой момент и с любого направления — даже с того, которое кажется маловероятным. Поэтому, подчеркивает Марочко, ВС РФ следует и впредь усиливать свои оборонные рубежи и быть готовыми отбивать атаки противника, который так и не отказался от идеи вернуть утраченные в начале СВО территории под свой контроль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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