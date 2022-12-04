Марочко: Благодаря морозам ВСУ получили возможность атаковать позиции ВС РФ с новых направлений

Екатеринбуржец объяснил, почему похитил дочь у жены: «Все началось после военной спецоперации»
История жителя Урала и его жены из Молдавии получила развитие и теперь свое видение ситуации озвучил журналистам уже...Подробнее
Погодные условия на восточном фронте налаживаются. ВСУ могут пойти в атаки на позиции ВС РФ с новых направлений. Об этом со ссылкой на разведывательную информацию, оказавшуюся в его распоряжении, сообщил представитель НМ ЛНР, подполковник Андрей Марочко. Его слова приводит «Российская газета».
Сейчас военное командование ВСУ при поддержке специалистов НАТО пытается определить самое удачное время для наступления в зимний период. Когда морозы станут стойкими и земля достаточно промерзнет, войска получат возможность задействовать в наступательных действиях и тяжелую бронированную технику — и не только гусеничную, но даже на колесной базе. Поздней осенью, когда наступила распутица, на многих участках восточного фронта почти ничего не могло проехать. И как следствие линия фронта оставалась неизменной.
Однако теперь масштабное наступление ВСУ может начаться в любой момент и с любого направления — даже с того, которое кажется маловероятным. Поэтому, подчеркивает Марочко, ВС РФ следует и впредь усиливать свои оборонные рубежи и быть готовыми отбивать атаки противника, который так и не отказался от идеи вернуть утраченные в начале СВО территории под свой контроль.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
История жителя Урала и его жены из Молдавии получила развитие и теперь свое видение ситуации озвучил журналистам уже...Подробнее
В Сысерти похоронили мобилизованного Александра Старкова. У погибшего остались жена и сын, рассказал глава Сысерти...Подробнее
Политолог Сергиенко проанализировал международную ситуацию на фоне телефонных переговоров руководителя правительства...Подробнее
В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев. Мужчина пошел служить 28...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал возможности нового американского бомбардировщика В-21. Он отметил,...Подробнее
Белгородская область продолжает работать над возвращением пленных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков...Подробнее
Россия не оставит без ответа вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет издание для военачальников «Военная...Подробнее
Представитель Российской Федерации в международных организациях в Вене Ульянов в своем канале в интернете задался...Подробнее
Российский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос редакции ИА REX, прокомментировал информацию о том, что...Подробнее
35-летний Михаил Артюгин из Нижнего Тагила погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщили...Подробнее
Комментировать