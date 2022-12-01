ВС Украины развили успех под Червонопоповкой: в районе Кременной активные бои

Сегодня, 11:14

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ВС Украины развили успех под Червонопоповкой: в районе Кременной активные бои
Фото из открытых источников

Тревожные новости с луганского направления сообщил Телеграм-канал военкора Пегова Wargonzo.

По его сведениям, полученным от источников с передовой, ВСУ удалось продвинуться под Червонопоповкой, что в районе Кременной.

Ситуация там сложная, отмечает Семен Пегов, и не может не вызывать опасений, хотя существенным продвижение украинских войск пока назвать нельзя.

Подразделения ВСУ вчера провели серию контратакующих и наступательных действий в районе российской линии обороны Кременная-Сватово. В результате «смогли добиться локальных успехов». 

Российская армия пока продолжает сдерживать натиск противника, уверяет Пегов.

Как будут развиваться события сегодня, военкор Пегов обещает рассказать в эксклюзивном репортаже.

Меж тем американский Институт изучения войны, описывая ситуацию на линии фронта на луганском направлении в своем свежем докладе, пишет, что само село Червонопоповка уже находится под контролем ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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