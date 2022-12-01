Al Binaa: Запад скрывает истинную цель поставок вооружений для украинской армии

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Информационная машина Запада распространяет фейки о спецоперации и поставках оружия Украине, пишет ливанская ежедневная газета Al Binaa.
Как отмечает автор статьи, эксперт по вооружениям и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако, эта техника уже доказала свою неэффективность в Афганистане. Запад пытается скрыть подлинные цели поставок оружия ВСУ.
На самом деле НАТО и Пентагон отправляют вооружение Киеву ради того, чтобы избавиться от старой техники и приобрести новую, которая будет соответствовать требованиям современной войны. То есть американцы готовы снабжать ВСУ оружием исключительно для обновления своей техники.
США гораздо чаще, чем другие страны, выступают с инициативой военных поставок Украине, отмечается в публикации. Но многие американцы считают, что деньги, выделенные на помощь украинской армии, лучше направить на решение внутренних проблем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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