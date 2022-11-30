Леонков: ВС РФ не торопятся и накапливают силы в ожидании зимы

На фронте сейчас наблюдается относительное затишье. Бои продолжаются только на самых горячих направлениях, где обе стороны вооруженного конфликта стремятся улучшить свои позиции для дальнейшего развития наступления. Однако пройдет немного времени и фронт задвигается — произойдет это сразу же после промерзания грунта, чтобы тяжелая военная техника могла передвигаться не только по дорогам с твердым покрытием, но и по полям.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВС РФ не торопят события и накапливают силы в ожидании настоящей морозной зимы. Продолжается переброска на фронт мобилизованных, внутри подразделений идет боевое слаживание.

Леонков отмечает, что торопиться идти в наступление сейчас, когда слякоть, туманы и распутица, бессмысленно. Лучше сосредоточиться на резервах.

К слову, подобным образом действуют сейчас и ВСУ. Украинские солдаты продолжают вести бои местного значения, но активных наступательных действий не предпринимают.

По информации военкоров, которая официально не подтверждена, подразделения ВСУ ведут подготовку к прорыву фронта в направлении Бердянска, чтобы в будущем иметь возможность двинуть на Крым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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