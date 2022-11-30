Леонков: ВС РФ не торопятся и накапливают силы в ожидании зимы

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На фронте сейчас наблюдается относительное затишье. Бои продолжаются только на самых горячих направлениях, где обе стороны вооруженного конфликта стремятся улучшить свои позиции для дальнейшего развития наступления. Однако пройдет немного времени и фронт задвигается — произойдет это сразу же после промерзания грунта, чтобы тяжелая военная техника могла передвигаться не только по дорогам с твердым покрытием, но и по полям.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВС РФ не торопят события и накапливают силы в ожидании настоящей морозной зимы. Продолжается переброска на фронт мобилизованных, внутри подразделений идет боевое слаживание.
Леонков отмечает, что торопиться идти в наступление сейчас, когда слякоть, туманы и распутица, бессмысленно. Лучше сосредоточиться на резервах.
К слову, подобным образом действуют сейчас и ВСУ. Украинские солдаты продолжают вести бои местного значения, но активных наступательных действий не предпринимают.
По информации военкоров, которая официально не подтверждена, подразделения ВСУ ведут подготовку к прорыву фронта в направлении Бердянска, чтобы в будущем иметь возможность двинуть на Крым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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