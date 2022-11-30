Норин предположил, что специальная военная операция выявила ряд проблем

О ситуации на фронте и какие проблемы вскрыла «военная спецоперация», рассказал военный историк Евгений Норин.

В интервью изданию Украина.ру он отметил, что одна из самых больших проблем, которые, как оказалось есть в российской армии, это связь. ВСУ без проблем перехватывали все разговоры бойцов и офицеров ВС РФ.

Также еще одной проблемой он назвал нехватку дронов. Но, как отметил Норин, этот вопрос удалось частично решить. Неофициально была информация о поставках иранских дронов России.

Обратил внимание Норин и на то, что еще остаются спорные моменты в обучении мобилизованных. Известно немало случаев, когда мобилизованные на фронте оказываются не экипированы и не готовы к боевым действиям.

«У нас довольно много провалов в том, что касается боевой подготовки и в том, что касается технического оснащения. Откровенно позорная ситуация с медицинской подготовкой личного состава и оснащением. Большие проблемы в общем, со всем, кроме хождения пешком и стрельбы из автомата», —заявил Норин.

Комментируя ситуацию в целом на фронте, Норин заявил, что пока там возможны только некоторые тактические успехи, а речь об оперативных продвижениях не идет на данный момент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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