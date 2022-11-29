Daily Express: Королевский флот Великобритании затеял опасную игру в «логове русского медведя»

Королевский военно-морской флот Великобритании затеял опасную игру в «логове русского медведя». Об этом в интервью изданию Daily Express заявил военный эксперт Иэн Баллантайн.

Речь о расширении присутствия британских военных кораблей при поддержке ВМС США в Баренцевом море. Причем началось оно еще до СВО, однако сейчас Лондон и Вашингтон намного чаще начали демонстрировать свою военную мощь близ зоны влияния России. После 24 февраля активность американских подлодок и британских кораблей на «заднем дворе» РФ заметно выросла.

США и Британия, кроме отслеживания перемещения судов и субмарин России, занимаются «дипломатией ракетных катеров», призванной сдержать Москву от «необдуманных действий».

«Королевский флот ведет игру в логове русского медведя, возобновляя патрулирование своими противолодочными фрегатами в Баренцевом море у берегов России вместе с кораблями американских и норвежских военно-морских сил», – приводит слова Баллантайна в переводе на русский издание ПолитРоссия.

По мнению эксперта, по сравнению с 90-ми и «нулевыми» у Лондона меньше возможностей в море.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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