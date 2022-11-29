Онуфриенко рассказал о военном значении Кинбурнской косы

Сегодня, 12:49

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Онуфриенко рассказал о военном значении Кинбурнской косы
Фото из открытых источников

Кинбурнская коса временно утратила свое стратегическое значение для ВС РФ. На фоне отчетливого понимания невозможности наступления российской армии на Николаев в ближайшее время эта территория становится практически бесполезной. Таким мнением поделился Михаил Онуфриенко.

По его словам, даже если российские войска покинут Кинбурнскую косу, ничего ужасного в этом не будет. ВС РФ смогут держать эту полоску суши под своим огневым контролем. Следовательно, ВСУ не станут размещать там свои подразделения.

Контроль над Кинбурнской косой, согласно объяснениям Онуфриенко, позволяет российским войскам наблюдать за устьем реки Днепр. Однако на данный момент он не видит в этом смысла. Для уничтожения кораблей противника необходимо доставить на косу противокорабельное вооружение.

Отсутствие в планах наступления на николаевском направлении указывает и на бессмысленность размещения на Кинбурне тяжелых вооружений или возведения оборонительных укреплений.

Эксперт сравнил важность косы с островом Змеиный - вроде бы она и нужна, но в то же время стратегической пользы от нее очень мало, пишет discover24.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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