Ходаренок уверен, что ВВС Украины не стоит рассчитывать на западные истребители и аэродромы

Вчера, 22:34

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Ходаренок уверен, что ВВС Украины не стоит рассчитывать на западные истребители и аэродромы
Фото из открытых источников

Западные СМИ пишут, что страны НАТО снова вернулись к обсуждению вопроса о передаче Украине истребителей. Речь, в частности, о модернизированных под стандарты Альянса МиГ-29 и американских F-16. Прокомментировать публикации захотел военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его мнению, ВВС Украины не стоит рассчитывать на поставки — по крайней мере, в ближайшее время. Даже в случае, если они будут согласованы.

Украинские пилоты сейчас проходят обучение на F-16. Закончат курс они только в конце 2023 года. Восточноевропейские модернизированные истребители МиГ-29, вероятно, будут поставлены раньше. Но переломить ситуацию и одержать превосходство над ВКС РФ ВВС Украины точно не смогут, уверен Ходаренок.

Усомнился военный эксперт и в том, что Запад разрешит Украине использовать аэродромы некоторых стран НАТО. По сути, это могло бы означать, что Альянс становится участником вооруженного конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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