Военнослужащие ВС из РФ научились оперативно реагировать на атаки дронов ВСУ

Сегодня, 08:39

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Военнослужащие ВС из РФ научились оперативно реагировать на атаки дронов ВСУ
Фото из открытых источников

Российские военные научились оперативно реагировать на удары украинских дронов. Об этом пишет Правда.ру, отмечая, что бойцы РФ либо отбрасывают гранаты, либо бегут с позиций.

Британское издание The Sun опубликовало подборку видеокадров, на которых на российских военных сбрасываются боеприпасы с дронов Украины. Российские военные тут же ищут укрытия, чтобы спрятаться от взрывов.

Судя по этим кадрам, сбрасываемые боеприпасы взрываются с задержкой, а некоторые вообще не срабатывают.

Кадры атак по российским позициям дронами появлялись и ранее. Судя по видео, которые публиковали, ВСУ используют дроны не только для сбрасывания гранат. БПЛА также выполняют функцию наведения артиллерии, и других видов вооружения.

Сейчас все это вооружение уже применяется и против мобилизованных, так как их тоже направляют на передовую. При этом ходят разговоры о том, что зимой в РФ могут провести еще одну волну мобилизации, чтобы восполнить понесенные за несколько месяцев потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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