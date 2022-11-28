Военнослужащие ВС из РФ научились оперативно реагировать на атаки дронов ВСУ

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Российские военные научились оперативно реагировать на удары украинских дронов. Об этом пишет Правда.ру, отмечая, что бойцы РФ либо отбрасывают гранаты, либо бегут с позиций.
Британское издание The Sun опубликовало подборку видеокадров, на которых на российских военных сбрасываются боеприпасы с дронов Украины. Российские военные тут же ищут укрытия, чтобы спрятаться от взрывов.
Судя по этим кадрам, сбрасываемые боеприпасы взрываются с задержкой, а некоторые вообще не срабатывают.
Кадры атак по российским позициям дронами появлялись и ранее. Судя по видео, которые публиковали, ВСУ используют дроны не только для сбрасывания гранат. БПЛА также выполняют функцию наведения артиллерии, и других видов вооружения.
Сейчас все это вооружение уже применяется и против мобилизованных, так как их тоже направляют на передовую. При этом ходят разговоры о том, что зимой в РФ могут провести еще одну волну мобилизации, чтобы восполнить понесенные за несколько месяцев потери.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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