Эксперт Шурыгин допускает, что зимой у ВСУ появятся танки НАТО

Сегодня, 13:19

0

Image 16+
Эксперт Шурыгин допускает, что зимой у ВСУ появятся танки НАТО
Фото из открытых источников

Украина уже давно настаивает на том, чтобы пакеты военной помощи ее союзников включали и западные танки. Впрочем, решение об этом так и не принято. Танки Киеву передавались, но речь шла о модернизированных советских боевых машинах.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, впрочем, считает перспективу ВСУ получить «Абрамсы» и «Леопарды» вовсе не призрачной. Танки НАТО Киев, по его мнению, может получить уже предстоящей зимой.

«У Запада тоже не бесконечные запасы. Они уже их снимают со своих армейских арсеналов. С такими запасами Украине будет сложно, но и бросать ее никто не будет», - приводит слова военного аналитика портал «Военное дело».

Шурыгин допускает передаче Украине танков «Абрамс» первого типа, «Леопардов». Технического максимума противостояние может достигнуть уже в декабре или январе.

Шурыгин призвал российские войска быть готовыми к получению противником западных танков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт Шурыгин допускает, что зимой у ВСУ появятся танки НАТО

Сегодня, 13:19

Военный эксперт Кнутов обозначил ключевые точки СВО

Вчера, 13:29

Военкор Сапоньков высказался о ситуации в Запорожской области и на Запорожской АЭС

27-11-2022, 15:34

Кочетков раскрыл, как Белоруссия бьет по ВСУ, не вступая в СВО

27-11-2022, 13:44

Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

26-11-2022, 20:29

Военный эксперт Болтенков: зимой подразделения ВСУ станут легкой мишенью для ВС РФ

26-11-2022, 18:44

Генерал Болдырев: Военная спецоперация в Украине в ближайшие полгода не завершится

26-11-2022, 17:14

Проблемы маскировки: Беспилотник ВСУ обнаружил российский ЗРК «Тор-М1» в лесопосадке с помощью инфракрасного канала слежения

25-11-2022, 18:29

Эксперт Онуфриенко считает, что зимней паузы в ходе СВО на Украине не будет

25-11-2022, 16:19

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях

25-11-2022, 09:24

42-летнего пропавшего мобилизованного иркутянина уже неделю ищут в Новосибирске

22-11-2022, 15:59

Военный эксперт Кнутов считает освобождение ДНР главной задачей армии России

22-11-2022, 12:14

Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

21-11-2022, 15:39

Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard

19-11-2022, 17:44

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

18-11-2022, 18:19

Для борьбы со снарядным голодом в ВС РФ эксперт Прохватилов предложил национализировать яхты олигархов

18-11-2022, 16:29

Раскрылась стратегия президента РФ Путина на зимний период

18-11-2022, 14:59

Депутат Шеремет отреагировал на заявление МАГАТЭ

18-11-2022, 12:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО

В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО

27-11-2022, 12:04

0

Россия продолжает хоронить мобилизованных мужчин, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины,...

Подробнее
Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

Вчера, 08:59

0

В Ярославской области новый скандал и в этот раз снова касается участников «военной спецоперации». Оказалось, что не...

Подробнее
Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

26-11-2022, 20:29

0

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что все участники «военной спецоперации» вносят свой вклад в будущее России...

Подробнее
Хомский заявил, что Европе предстоит выбирать между США и РФ с Китаем

Хомский заявил, что Европе предстоит выбирать между США и РФ с Китаем

27-11-2022, 10:49

0

О том, как будет далее развиваться мировая история, высказал свои прогнозы лингвист и мыслитель из США Ноам Хомский. Он...

Подробнее
19FortyFive: Поставленные Турцией Украине TRLG-230 предназначены для точечных ударов

19FortyFive: Поставленные Турцией Украине TRLG-230 предназначены для точечных ударов

26-11-2022, 16:59

0

Поставленные Турцией Украине ракеты реактивных систем залпового огня TRLG-230 предназначены, главным образом, для...

Подробнее
E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

Сегодня, 10:44

0

Мобилизованных из Челябинской области родные пытаются вызволить из военной комендатуры, куда их отправили из-за отказа...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ходаковский проинформировал о ситуации на СВО с солдатами

Ходаковский проинформировал о ситуации на СВО с солдатами

27-11-2022, 11:54

0

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как проходит «военная спецоперация», и о роли...

Подробнее
Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт

Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт

Сегодня, 10:34

0

Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт и они остаются в воинской части. Об этом...

Подробнее
На биржах снижается стоимость барреля нефти

На биржах снижается стоимость барреля нефти

Вчера, 16:54

0

Впервые с января стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара. В ходе торгов на биржах в понедельник...

Подробнее
Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

Посол РФ в Британии Келин объяснил, почему его сын не попал под мобилизацию

Вчера, 18:44

0

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, почему его сын не будет воевать на фронте. В интервью западному изданию он...

Подробнее