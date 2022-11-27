Эксперт Шурыгин допускает, что зимой у ВСУ появятся танки НАТО

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Украина уже давно настаивает на том, чтобы пакеты военной помощи ее союзников включали и западные танки. Впрочем, решение об этом так и не принято. Танки Киеву передавались, но речь шла о модернизированных советских боевых машинах.
Военный эксперт Владислав Шурыгин, впрочем, считает перспективу ВСУ получить «Абрамсы» и «Леопарды» вовсе не призрачной. Танки НАТО Киев, по его мнению, может получить уже предстоящей зимой.
«У Запада тоже не бесконечные запасы. Они уже их снимают со своих армейских арсеналов. С такими запасами Украине будет сложно, но и бросать ее никто не будет», - приводит слова военного аналитика портал «Военное дело».
Шурыгин допускает передаче Украине танков «Абрамс» первого типа, «Леопардов». Технического максимума противостояние может достигнуть уже в декабре или январе.
Шурыгин призвал российские войска быть готовыми к получению противником западных танков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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