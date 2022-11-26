Военный эксперт Кнутов обозначил ключевые точки СВО

Директор Музея войск ПВО, военный эксперт обозначил ключевые точки СВО на текущий момент. Их всего пять - Соледар, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Угледар.

В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что в Марьинке и Авдеевке бои идут уже непосредственно в черте населенных пунктов.

«В случае взятия Угледара появятся серьёзные перспективы продвижения на славянско-краматорскую группировку», - пояснил он.

По словам Кнутова, на лиманском направлении российские войска находятся преимущественно в обороне, но периодически контратакуют и оттесняют противника. Последний, невзирая на существенные потери, продолжает активно перебрасывать свои резервы с херсонского направления.

Военный эксперт напомнил о том, что российские войска регулярно обстреливают ракетами объекты энергетики Украины. Он убежден, что в конечном итоге такими обстрелами гражданской инфраструктуры Москве таки удастся заставить Киев согласиться на переговоры.

«Я думаю, что мы сможем принудить власти Киева к проведению мирных переговоров приблизительно через месяц – полтора. Всё будет зависеть от интенсивности и качества поражения трансформаторных подстанций», - подытожил Кнутов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700