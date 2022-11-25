Военкор Сапоньков высказался о ситуации в Запорожской области и на Запорожской АЭС

Военный обозреватель Роман Сапоньков высказался о ситуации на фронте и оценил заявления некоторых экспертов о возможном отходе российских войск из Запорожской АЭС.

По его информации, Запорожское направление действительно может стать горячим. Однако пока что ВСУ только прощупывают ситуацию. Отмечается увеличение количества ДРГ, а также артиллерийских обстрелов.

Российская армия продолжает укрепляться на левом берегу Днепра, в том числе в Запорожской области. Оборонные рубежи — это важно, так как все указывает на то, что ВСУ готовят новое наступление.

Сапоньков утверждает, что уходить с Запорожской АЭС российские войска не собираются. Не будет Россия выводить оттуда и размещенное на станции тяжелое вооружение, так как не планирует оставлять ранее занятые территории.

Украина, напомним, заявляет о том, что к переговорам с Россией будет открыта только после полного выведения российских войск с ее территории и полного восстановления территориальной целостности в границах по состоянию на 1991 год — то есть, включая Крым и Донбасс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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