Кочетков раскрыл, как Белоруссия бьет по ВСУ, не вступая в СВО

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Об участии Белоруссии в вооруженном противостоянии между Россией и Украиной высказался Алексей Кочетков, являющийся координатором движения «Русский союз».
В Киеве не исключают, что готовится новое наступление на территорию Украины с Белоруссии, и активно готовятся к тому, чтобы его не допустить. Все подступы к границе заминированы. Кроме того, по всей ее протяженности выкопаны глубокие рвы - сейчас уже они наполнены водой.
Невзирая на то, что СМИ активно пишут о повторном планируемом наступлении с Беларуси на Киев или Волынь, Кочетков убежден, что если оно действительно готовится при участии Минска, то подготовку удастся сохранить в секрете.
В случае успеха российские войска смогли бы нарушить снабжение ВСУ, а также ослабить противника на востоке и на юге, ведь ему пришлось бы направлять свои войска на север страны.
Хотя, признает Кочетков, сейчас даже разговоры об использовании Беларуси в качестве плацдарма для повторного наступления РФ на руку, поскольку вынуждают Киев держать часть войск близ границы с РБ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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