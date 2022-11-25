Военный эксперт Болтенков: зимой подразделения ВСУ станут легкой мишенью для ВС РФ

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Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что с наступлением зимы военнослужащие Вооруженных сил Украины будут более легкой мишенью для российских сил в Донбассе, поскольку снежный покров на дорогах и полях позволяет видеть перемещения техники, словно на ладони.
Засечь передвижения противника в холодное время года, когда зеленая листва («зеленка») отсутствует, гораздо проще.
«Технику и бойцов становится сложнее маскировать на передовой. Уходит "зеленка", на снегу и грязи прекрасно видны следы гусениц и колес», — приводит слова эксперта Болтенкова газета «Известия».
При этом стоит понимать, что с проблемами маскировки в зоне СВО зимой столкнутся не только украинские бойцы, но и ВС РФ также.
Эксперт также обозначил главную проблему Донбасса при ведении боевых действий - короткий благоприятный для продвижения военной техники период.
Военкоры ранее сообщили о том, что ВСУ из-за распутицы пришлось приостановить на время наступательные действия на луганском направлении. Дороги там из-за дождей фактически развезло, колесная техника уже непроездная.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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