Военный эксперт Болтенков: зимой подразделения ВСУ станут легкой мишенью для ВС РФ

Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что с наступлением зимы военнослужащие Вооруженных сил Украины будут более легкой мишенью для российских сил в Донбассе, поскольку снежный покров на дорогах и полях позволяет видеть перемещения техники, словно на ладони.

Засечь передвижения противника в холодное время года, когда зеленая листва («зеленка») отсутствует, гораздо проще.

«Технику и бойцов становится сложнее маскировать на передовой. Уходит "зеленка", на снегу и грязи прекрасно видны следы гусениц и колес», — приводит слова эксперта Болтенкова газета «Известия».

При этом стоит понимать, что с проблемами маскировки в зоне СВО зимой столкнутся не только украинские бойцы, но и ВС РФ также.

Эксперт также обозначил главную проблему Донбасса при ведении боевых действий - короткий благоприятный для продвижения военной техники период.

Военкоры ранее сообщили о том, что ВСУ из-за распутицы пришлось приостановить на время наступательные действия на луганском направлении. Дороги там из-за дождей фактически развезло, колесная техника уже непроездная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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