Генерал Болдырев: Военная спецоперация в Украине в ближайшие полгода не завершится

Вчера, 17:14

0

Image 16+
Генерал Болдырев: Военная спецоперация в Украине в ближайшие полгода не завершится
Фото из открытых источников

Генерал российской армии Владимир Болдырев не разделяет прогнозы экспертов-оптимистов о том, что специальная военная операция на территории Украины завершится в ближайшее время. Согласно его оценке, которую он озвучил в беседе с агентством URA.RU, СВО продлится больше чем полгода.

«Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — говорит Болдырев.

Главной задачей российской армии на данном этапе СВО он видит удержание взятых ранее территорий - чтобы не было повторения событий, которые имели место на херсонском, лиманском, харьковском направлениях.

Генерал считает, что военнослужащие, в том числе мобилизованные, должны «стоять насмерть на занимаемых рубежах». Параллельно следует готовить резервы, чтобы когда надо будет иметь возможность отправить их на фронт и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери, они были подготовлены.

А тем временем некоторые эксперты начали осторожно высказываться о неизбежности второй волны мобилизации в России. Военкоры в своих ТГ-каналах предположили, что объявить ее могут уже в январе следующего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов СВО

Вчера, 20:29

Военный эксперт Болтенков: зимой подразделения ВСУ станут легкой мишенью для ВС РФ

Вчера, 18:44

Генерал Болдырев: Военная спецоперация в Украине в ближайшие полгода не завершится

Вчера, 17:14

Проблемы маскировки: Беспилотник ВСУ обнаружил российский ЗРК «Тор-М1» в лесопосадке с помощью инфракрасного канала слежения

25-11-2022, 18:29

Эксперт Онуфриенко считает, что зимней паузы в ходе СВО на Украине не будет

25-11-2022, 16:19

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях

25-11-2022, 09:24

42-летнего пропавшего мобилизованного иркутянина уже неделю ищут в Новосибирске

22-11-2022, 15:59

Военный эксперт Кнутов считает освобождение ДНР главной задачей армии России

22-11-2022, 12:14

Убивший супругу экс-полицейский из Ростова погиб в ходе СВО

21-11-2022, 15:39

Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard

19-11-2022, 17:44

Гаврилов: СВО может закончиться к концу весны

19-11-2022, 15:49

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесточайших боях на Донбассе

19-11-2022, 14:19

Владислав Бердичевский заявил о тяжелых боях под Авдеевкой, Бахмутом и Угледаром

18-11-2022, 18:19

Для борьбы со снарядным голодом в ВС РФ эксперт Прохватилов предложил национализировать яхты олигархов

18-11-2022, 16:29

Раскрылась стратегия президента РФ Путина на зимний период

18-11-2022, 14:59

Депутат Шеремет отреагировал на заявление МАГАТЭ

18-11-2022, 12:14

Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются возможностью достижения мира

17-11-2022, 08:59

The Economist пишет, что в Британии не исключают, что ситуация на Украине зайдет в тупик

16-11-2022, 13:34

Al Binaa: отвод российских войск из Херсона спасет их от потерь

16-11-2022, 09:59

«Хватит притворяться»: Эксперт Шишкин призвал говорить правду о военных поражениях

15-11-2022, 20:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях

25-11-2022, 09:24

0

Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные. Мало того, что они...

Подробнее
С мобилизованным южноуральцем пропала связь после его отказа ехать на передовую СВО

С мобилизованным южноуральцем пропала связь после его отказа ехать на передовую СВО

25-11-2022, 08:14

0

Родные мобилизованного из Челябинской области рассказали, что не могут связаться с ним после того как он отказался...

Подробнее
33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области погиб в ходе спецоперации

33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области погиб в ходе спецоперации

25-11-2022, 15:14

0

33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области Иван Ильин погиб в ходе «военной спецоперации» на...

Подробнее
Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах

Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах

24-11-2022, 07:59

0

Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах со снабжением и подготовкой...

Подробнее
На СВО погиб мобилизованный вахтовик из Свердловской области

На СВО погиб мобилизованный вахтовик из Свердловской области

Вчера, 08:09

0

38-летний мобилизованный Алексей Воронин из Тавды Свердловской области погиб на фронте. Он получил повестку в конце...

Подробнее
В МВД Казакова рассказала об иностранных гражданах

В МВД Казакова рассказала об иностранных гражданах

24-11-2022, 15:09

0

Руководитель отделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам Казакова рассказала о количестве...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Проблемы маскировки: Беспилотник ВСУ обнаружил российский ЗРК «Тор-М1» в лесопосадке с помощью инфракрасного канала слежения

Проблемы маскировки: Беспилотник ВСУ обнаружил российский ЗРК «Тор-М1» в лесопосадке с помощью инфракрасного канала слежения

25-11-2022, 18:29

0

Все больше использование беспилотных летательных аппаратов сторонами вооруженного конфликта меняет правила игры на...

Подробнее
Песков опроверг информацию СМИ о планируемой «мобилизации страны»

Песков опроверг информацию СМИ о планируемой «мобилизации страны»

25-11-2022, 13:04

0

Появившиеся в ряде отечественных средств массовой информации сообщения о том, что президент России Владимир Путин в...

Подробнее
В правительстве Германии начали обсуждать поставки системы ПРО Patriot Украине

В правительстве Германии начали обсуждать поставки системы ПРО Patriot Украине

25-11-2022, 17:29

0

В правительстве Германии приступили к обсуждению вопроса о поставках имеющихся у ФРГ систем противоракетной обороны...

Подробнее
«С удовольствием подискутирую»: Пригожин заявил о готовности ответить на претензии губернатора Петербурга

«С удовольствием подискутирую»: Пригожин заявил о готовности ответить на претензии губернатора Петербурга

24-11-2022, 17:29

0

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о губернаторе Петербурга Александре Беглове стало активно обсуждаться в...

Подробнее