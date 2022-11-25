Генерал Болдырев: Военная спецоперация в Украине в ближайшие полгода не завершится

Генерал российской армии Владимир Болдырев не разделяет прогнозы экспертов-оптимистов о том, что специальная военная операция на территории Украины завершится в ближайшее время. Согласно его оценке, которую он озвучил в беседе с агентством URA.RU, СВО продлится больше чем полгода.

«Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — говорит Болдырев.

Главной задачей российской армии на данном этапе СВО он видит удержание взятых ранее территорий - чтобы не было повторения событий, которые имели место на херсонском, лиманском, харьковском направлениях.

Генерал считает, что военнослужащие, в том числе мобилизованные, должны «стоять насмерть на занимаемых рубежах». Параллельно следует готовить резервы, чтобы когда надо будет иметь возможность отправить их на фронт и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери, они были подготовлены.

А тем временем некоторые эксперты начали осторожно высказываться о неизбежности второй волны мобилизации в России. Военкоры в своих ТГ-каналах предположили, что объявить ее могут уже в январе следующего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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