Генерал Болдырев: Военная спецоперация в Украине в ближайшие полгода не завершится

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях
Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные. Мало того, что они...Подробнее
Генерал российской армии Владимир Болдырев не разделяет прогнозы экспертов-оптимистов о том, что специальная военная операция на территории Украины завершится в ближайшее время. Согласно его оценке, которую он озвучил в беседе с агентством URA.RU, СВО продлится больше чем полгода.
«Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — говорит Болдырев.
Главной задачей российской армии на данном этапе СВО он видит удержание взятых ранее территорий - чтобы не было повторения событий, которые имели место на херсонском, лиманском, харьковском направлениях.
Генерал считает, что военнослужащие, в том числе мобилизованные, должны «стоять насмерть на занимаемых рубежах». Параллельно следует готовить резервы, чтобы когда надо будет иметь возможность отправить их на фронт и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери, они были подготовлены.
А тем временем некоторые эксперты начали осторожно высказываться о неизбежности второй волны мобилизации в России. Военкоры в своих ТГ-каналах предположили, что объявить ее могут уже в январе следующего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные. Мало того, что они...Подробнее
Родные мобилизованного из Челябинской области рассказали, что не могут связаться с ним после того как он отказался...Подробнее
33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области Иван Ильин погиб в ходе «военной спецоперации» на...Подробнее
Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах со снабжением и подготовкой...Подробнее
38-летний мобилизованный Алексей Воронин из Тавды Свердловской области погиб на фронте. Он получил повестку в конце...Подробнее
Руководитель отделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам Казакова рассказала о количестве...Подробнее
Все больше использование беспилотных летательных аппаратов сторонами вооруженного конфликта меняет правила игры на...Подробнее
Появившиеся в ряде отечественных средств массовой информации сообщения о том, что президент России Владимир Путин в...Подробнее
В правительстве Германии приступили к обсуждению вопроса о поставках имеющихся у ФРГ систем противоракетной обороны...Подробнее
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о губернаторе Петербурга Александре Беглове стало активно обсуждаться в...Подробнее
Комментировать