Проблемы маскировки: Беспилотник ВСУ обнаружил российский ЗРК «Тор-М1» в лесопосадке с помощью инфракрасного канала слежения

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Все больше использование беспилотных летательных аппаратов сторонами вооруженного конфликта меняет правила игры на фронте. При этом активное насыщение войск дронами требует динамичного подхода при корректировке методов борьбы. В противном случае преимущество на поле боя будет за противником.
Ярким примером этого может служить случай, заснятый камерой дрона ВСУ.
Зенитно-ракетный комплекс ВС РФ «Тор-М1» после обнаружения воздушной цели отстрелялся по ней, после чего экипаж поспешил сменить ударную позицию - ЗРК, казалось, надежно укрылся в лесополосе. При этом все это время за комплексом наблюдал украинский разведывательный беспилотник. Как информируют эксперты «Военного обозрения», «плавающая» рамка изображения может указывать на то, что речь о польском БПЛА Fly Eye. Он наблюдал за «Тором» даже сквозь листву деревьев.
Комплекс оператору БПЛА ВСУ удалось обнаружить благодаря переходу с оптического канала слежения на инфракрасный. Результатом стала работа артиллерии противника.
Таким образом, из-за возможности обнаружения противником теплового следа военной техники остро встают проблемы маскировки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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