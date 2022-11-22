Проблемы маскировки: Беспилотник ВСУ обнаружил российский ЗРК «Тор-М1» в лесопосадке с помощью инфракрасного канала слежения

Все больше использование беспилотных летательных аппаратов сторонами вооруженного конфликта меняет правила игры на фронте. При этом активное насыщение войск дронами требует динамичного подхода при корректировке методов борьбы. В противном случае преимущество на поле боя будет за противником.

Ярким примером этого может служить случай, заснятый камерой дрона ВСУ.

Зенитно-ракетный комплекс ВС РФ «Тор-М1» после обнаружения воздушной цели отстрелялся по ней, после чего экипаж поспешил сменить ударную позицию - ЗРК, казалось, надежно укрылся в лесополосе. При этом все это время за комплексом наблюдал украинский разведывательный беспилотник. Как информируют эксперты «Военного обозрения», «плавающая» рамка изображения может указывать на то, что речь о польском БПЛА Fly Eye. Он наблюдал за «Тором» даже сквозь листву деревьев.

Комплекс оператору БПЛА ВСУ удалось обнаружить благодаря переходу с оптического канала слежения на инфракрасный. Результатом стала работа артиллерии противника.

Таким образом, из-за возможности обнаружения противником теплового следа военной техники остро встают проблемы маскировки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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