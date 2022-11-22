Эксперт Онуфриенко считает, что зимней паузы в ходе СВО на Украине не будет

Интенсивность боевых действий на территории Украины зимой действительно может снизиться, однако при этом полностью они не будут остановлены. Паузы, как таковой, не ожидается. Такого мнения придерживается военный эксперт Михаил Онуфриенко, информирует телеканал «360».

Ситуацию на фронтах на текущий момент специалист характеризует как стабильную. Следующая неделя, по словам Онуфриенко, покажет, чего ожидать на театре боевых действий зимой.

Лично он не прогнозирует замедления боевых действий, потому что уверен: зимой воевать гораздо легче.

«Многие нынче с нетерпением ожидают начала зимней кампании, наступления холодов и того, насколько оправдаются оценки западных аналитиков, уверовавших в то, что все активные военные действия будут отложены до весны», — высказался Онуфриенко.

Отметим, что часть западных специалистов склонны считать, что ВСУ не будут снижать наступательный темп и в ближайшее время постараются сделать горячим как минимум одно ключевое направление. ВСУ могут готовить прорыв к Азовскому морю и Крыму или же на линии Сватово – Лисичанск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700