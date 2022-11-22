Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях
Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные. Мало того, что они...Подробнее
Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные.
Мало того, что они зачастую на передовой без нормальной связи с командирами, так им еще и приходится жить в затопленных окопах, так как на Донбассе уже почти месяц идут дожди. При этом многие даже не понимают, что они должны делать и какая задача перед ними стоит, пишет NGS.RU.
Жены мобилизованных из Новосибирска уже пытались добиться того, чтобы их мужей отправили в тыл, либо хотя бы начали доставлять еду и воду на позиции. Женщины рассказывают, что их мужьям обещали службу в тылу, а не на передовой. Но сейчас мобилизованные на передовых позициях, а кадровых офицеров, как оказалось, они не видели.
Ольга, жена мобилизованного Андрея К., рассказала, что действительно думала, что ее муж будет служить на занятых территориях, хотя и понимала, что в любой момент придется вести бои и за эти территории. Тем не менее, его бросили на передовую без подготовки. Ему и другим бойцам сказали вырыть окопы и ждать.
Из-за постоянного пребывания в сырых затопленных окопах, лишенные возможности погреться и нормального питания, мобилизованные начали болеть.
Теперь их жены пытаются добиться того, чтобы вернуть мужей с фронта в тыл, но, учитывая ситуацию, надежды на это нет. Поскольку, судя по той информации, которая появляется в Сети из неофициальных источников, вскоре грядет новая волна мобилизации, чтобы пополнить понесенные потери.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные. Мало того, что они...Подробнее
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