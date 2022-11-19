Военный эксперт Кнутов считает освобождение ДНР главной задачей армии России

Сегодня, 12:14

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Военный эксперт Кнутов считает освобождение ДНР главной задачей армии России
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о том, что в первую очередь войскам РФ следует взять под контроль Донбасс.

По его словам, выйти на границы Донецкой области и вернуть под контроль всю Луганскую область снова – это главная и первоочередная задача ВС РФ, пишет Украина.ру.

Только после этого, полагает Кнутов, можно будет говорить о захвате и других территорий Украины. Ведь Херсонская и Запорожская области, которые РФ тоже объявила своими, не были взяты под полный контроль Москвы даже когда там проводили референдумы.

«Донбассу должен быть отдан приоритет, потому что уже девятый год люди живут под обстрелами. Если мы не будем там усиливать давление на противника, эта ситуация будет продолжаться достаточно долго», - утверждает Кнутов.

Он предлагает в первую очередь захватить Авдеевку и Угледар и после этого начать наступление на Славянск и Краматорск. Без захвата этих городов, вокруг которых выстроены достаточно масштабные и сложные оборонные рубежи, успеха у ВС РФ не будет, уверен Кнутов.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления ряда российских аналитиков о превосходстве российских войск, ситуация для ВС РФ непростая. Так, например, поступают сообщения о том, что ВСУ могут прорвать линию обороны в районе Сватово. Непонятная ситуация и в Херсонской области, поскольку Киев заговорил о скором наступлении на Крым.

Поэтому среди российских экспертов звучат все более сдержанные заявления касательно возможного разгрома ВСУ. Аналитики призывают уйти от мысли о слабом противнике и оценивать ситуацию более реально.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Военный эксперт Кнутов считает освобождение ДНР главной задачей армии России

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