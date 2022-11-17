Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»
Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...Подробнее
Германия за все время, что продолжается российско-украинский вооруженный конфликт, поставила Киеву уже 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard. Это следует из Twitter-публикации посольства ФРГ в Украине.
Дипломаты делают акцент на том, что данные зенитные установки доказали свою эффективность в уничтожении дронов-камикадзе.
«На защите украинского неба: с начала полномасштабной в...ны (СВО, - ред.) Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры», - сказано в сообщении немецкого посольства в Украине.
Ранее немецкие СМИ сообщили о проблеме нехватки запчастей к гаубицам PzH 2000, которые ранее были переданы ВСУ. Самоходные установки нуждаются в ремонте по причине слишком интенсивного использования в ходе боевых действий. Всего было поставлено 14 единиц PzH 2000. К настоящему моменту ремонта требуют более половины из них. Часть самоходок решено отправить в Литву. Там их обещают отремонтировать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки. Также они...Подробнее
Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли уверен, что для китайской армии захват...Подробнее
Бойцы спецподразделений российской армии располагают интеллектуальными приборами, которые используются для охраны...Подробнее
Представитель иранского внешнеполитического ведомства по отношениям с Афганистаном Куми заявил, что дипломатическое...Подробнее
Европейскому союзу следует приготовиться к банкротству одного из членов. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает...Подробнее
В Москве в четверг сформировались снежные наносы высотой от 8 до 11 сантиметров. Метеорологическое бюро столицы...Подробнее
Актер Жерар Депардье решил закрыть продюсерский центр в России. Об этом в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал...Подробнее
Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем...Подробнее
Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с...Подробнее
18 ноября в Башкирии произошла трагедия. Во время пожара в частном доме погибли члены многодетной семьи. Как стало...Подробнее
Комментировать