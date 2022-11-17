Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard

Сегодня, 17:44

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Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard
Фото из открытых источников

Германия за все время, что продолжается российско-украинский вооруженный конфликт, поставила Киеву уже 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard. Это следует из Twitter-публикации посольства ФРГ в Украине.

Дипломаты делают акцент на том, что данные зенитные установки доказали свою эффективность в уничтожении дронов-камикадзе.

«На защите украинского неба: с начала полномасштабной в...ны (СВО, - ред.) Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры», - сказано в сообщении немецкого посольства в Украине.

Ранее немецкие СМИ сообщили о проблеме нехватки запчастей к гаубицам PzH 2000, которые ранее были переданы ВСУ. Самоходные установки нуждаются в ремонте по причине слишком интенсивного использования в ходе боевых действий. Всего было поставлено 14 единиц PzH 2000. К настоящему моменту ремонта требуют более половины из них. Часть самоходок решено отправить в Литву. Там их обещают отремонтировать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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