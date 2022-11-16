Для борьбы со снарядным голодом в ВС РФ эксперт Прохватилов предложил национализировать яхты олигархов

В последнее время отечественные военкоры в своих сводках с фронтов стали чаще писать о том, что уже не только украинская армия, но и российская начинает испытывать снарядный голод. Стратегия огневого вала, благодаря которой были взяты некоторые города, перестала применяться.

Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов заявляет о том, что это нормальное явление - снарядный голод и износ стволов - в сложившейся ситуации. Никто не рассчитывал на такую интенсивность боевых действий, говорит он. Поэтому даже если бы с российской армией сражалась не украинская, а американская армия, она бы тоже столкнулась с такой проблемой.

Проблему снарядного голода в ВС РФ невозможно решить силами современного военно-промышленного комплекса, отмечает Прохватилов в беседе с ОСН. Поэтому приходится обращаться к другим странам. Недавно в Россию из Северной Кореи прибыл товарный поезд. Эксперт надеется на то, что там действительно были снаряды, которые помогут в решении проблемы. Но только на некоторое время.

«Ни один олигарх даже копеечкой не поделился для нашей обороны, для нашей армии. Эти все олигархи, которые являются основой либерально-приватизационной экономики, – они в большой силе», — назвал он причину и предложил национализировать их яхты.

Прохватилов считает, что за счет вырученных средств можно построить «второй ВПК».

«Реквизируем одну яхту, платим из нее премии нашим воинам, которые подбили вражескую технику. Реквизируем вторую яхту, строим снарядный завод. Запросто. Одна яхта – один завод», — заключил собеседник ОСН.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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