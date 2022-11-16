Раскрылась стратегия президента РФ Путина на зимний период

Сегодня, 14:59

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Раскрылась стратегия президента РФ Путина на зимний период
Фото из открытых источников

О стратегии президента РФ Владимира Путина на зимний период пишет «МК».

В день саммита G20 Россия нанесла один из самых массированных ударов по территории Украины. Это может быть сигналом, что Россия не постоит за ценой и намерена добиться своих целей, несмотря на масштаб потерь.

На Западе полагают, что зимой конфликт не будет затухать, хотя может стать немного менее интенсивным. Об этом говорит председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он также добавил, что российско-украинский конфликт может решиться за столом переговоров.

«На мой взгляд, президент Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому если тактические операции замедлятся то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», - сказал Милли.

Но сейчас стороны не признают требования друг друга и противостояние продолжается. При этом Запад недавно осознал, что это конфликт на границах НАТО. И произошло это после того, как ракета ударила по территории Польши.

В целом же ожидается, что РФ будет и далее атаковать критическую инфраструктуру, чтобы вынудить Киев пойти на переговоры. Запад же в ответ будет усиливать поддержку Украины и увеличивать давление на РФ. Так что действительно, нет никаких предпосылок ожидать быстрого окончания конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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