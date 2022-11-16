Депутат Шеремет отреагировал на заявление МАГАТЭ

Депутат государственной думы от Крыма Шеремет высказался по поводу официальных заявлений международной организации по атомной энергетики МАГАТЭ, относящиеся к запорожской АЭС. В этих заявлениях содержится призыв к российским политическим властям вывести военные соединения с территории атомной станции.

Шеремет, комментируя эту резолюцию, отметил, что запорожская АЭС является российской государственной собственностью и расположена на территории области, которая юридически входит в состав Российской Федерации. Поэтому все заявления об оставлении атомной станции несостоятельны.

«Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция — ее собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны», – сказал он.

Ранее заместитель руководителя министерства иностранных дел Рябков сообщал, что доклад МАГАТЭ по ситуации на Украине принят во внимание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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