Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются возможностью достижения мира

Исход конфликта на Украине и позиции, с которых будут вестись мирные переговоры, зависят от успехов ВСУ на поле боя, поэтому Запад продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече Североатлантического совета, созванного в связи с инцидентом, произошедшим в Польше 15 ноября.

По мнению Столтенберга, помощь Украине является единственным способом довести военные действия до мирных переговоров. Генсек Североатлантического альянса уверен, что вооруженный конфликт прекратится рано или поздно за столом переговоров. Столтенберг считает, что надо продолжать оказывать военное давление на ВС РФ, чтобы украинская сторона могла призвать к диалогу Москву на своих условиях.

Генсек НАТО подчеркнул, что надо оказывать Украине поддержку и дальше, чтобы она оставалась независимой и суверенной страной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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