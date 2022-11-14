The Economist пишет, что в Британии не исключают, что ситуация на Украине зайдет в тупик

Конфликт России и Украины может зайти в тупик, полагают британские эксперты.

На страницах The Economist вышла публикация, автор которой рассмотрел три возможных варианты дальнейшего развития событий, пишет ИноСМИ.

Так, в числе наиболее вероятных ситуаций – тупик на поле боя. Но при этом указано и то, что РФ может получить победу, правда, только при условии, что Украина лишится поддержки Запада, что на данный момент маловероятно.

Гораздо более вероятен второй сценарий — тупик. РФ сможет насытить фронт мобилизованными. Они будут держать оборону, но вряд ли смогут обеспечить серьезные продвижения, поскольку многие опытные офицеры и военные уже погибли, а военных инструкторов направили на передовую. Поэтому готовить мобилизованных некому.

Также возможен и сценарий, при котором Украина добивается победы на поле боя. ВСУ, по этому сценарию, будут и далее атаковать тылы ВС РФ, в том числе и в Херсонской области и Крыму, провоцируя рост потерь у россиян и ухудшая их снабжение. К концу осени или зимой, по этому прогнозу, ВСУ прорвет линию обороны в Луганской области и вернет под свой контроль Северодонецк, после чего быстро сможет продвинуться на восток. При этом от ракетных ударов Украину защитят новые комплексы ПВО, которые оперативно ей может поставить Запад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700