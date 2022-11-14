Al Binaa: отвод российских войск из Херсона спасет их от потерь

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Ливанский аналитик на страницах Al Binaa прокомментировал решение ВС РФ вывести войска из Херсона на левый берег Днепра.
По его мнению, это был верный шаг, так как позволил России сохранить личный состав, технику и вооружение, пишет ИноСМИ.
Хотя украинские власти изначально с настороженностью отнеслись к заявлению РФ об отводе сил на левый берег Днепра, тем не менее, ВСУ пошли вперед и заняли территории до реки.
Эксперт считает, что такое решение не было принято случайно. Украинские власти отнеслись к манёвру российской армии настороженно, однако таким образом ВС РФ смогли избежать колоссальных потерь, отметил он.
Судя по тому, что на Западе и далее преобладают антироссийские настроения, хотя и звучат призывы к переговорам, действия РФ позволили сохранить ей достаточно мощную группировку, которая далее может использоваться на других участках фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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