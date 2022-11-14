Al Binaa: отвод российских войск из Херсона спасет их от потерь

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
Al Binaa: отвод российских войск из Херсона спасет их от потерь
Фото из открытых источников

Ливанский аналитик на страницах Al Binaa прокомментировал решение ВС РФ вывести войска из Херсона на левый берег Днепра.

По его мнению, это был верный шаг, так как позволил России сохранить личный состав, технику и вооружение, пишет ИноСМИ.

Хотя украинские власти изначально с настороженностью отнеслись к заявлению РФ об отводе сил на левый берег Днепра, тем не менее, ВСУ пошли вперед и заняли территории до реки.

Эксперт считает, что такое решение не было принято случайно. Украинские власти отнеслись к манёвру российской армии настороженно, однако таким образом ВС РФ смогли избежать колоссальных потерь, отметил он.

Судя по тому, что на Западе и далее преобладают антироссийские настроения, хотя и звучат призывы к переговорам, действия РФ позволили сохранить ей достаточно мощную группировку, которая далее может использоваться на других участках фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Al Binaa: отвод российских войск из Херсона спасет их от потерь

Сегодня, 09:59

«Хватит притворяться»: Эксперт Шишкин призвал говорить правду о военных поражениях

Вчера, 20:09

Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру

Вчера, 13:24

Эксперт Шурыгин рассказал о применении российскими войсками дронов «Ланцет» на Украине

Вчера, 11:34

Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

14-11-2022, 12:19

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

13-11-2022, 10:29

Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

12-11-2022, 15:29

Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

12-11-2022, 09:04

В центре Херсона напротив здания администрации заметили флаг Украины

11-11-2022, 12:39

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

10-11-2022, 18:19

Михаил Онуфриенко рассказал об организации обороны российскими войсками на левом берегу Днепра

10-11-2022, 16:19

«РВ»: появилась новая информация о боях у Снегиревки на Херсонщине

9-11-2022, 10:59

Замминистра обороны США Кол: Сами украинцы будут решать, каким они видят итог боевых действий

9-11-2022, 09:14

На американские гаубицы M777 в зоне СВО ВС из РФ объявили настоящую охоту

8-11-2022, 11:54

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией

8-11-2022, 08:59

Политолог Марков допускает, что битва за Херсон может стать провалом для ВСУ

7-11-2022, 12:04

Переправа гражданских судов с левого берега Днепра на правый временно запрещена

4-11-2022, 08:39

В ночь на 2 ноября прогремели мощные взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях

2-11-2022, 09:39

На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

31-10-2022, 15:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

0

21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...

Подробнее
МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

0

В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как...

Подробнее
Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

14-11-2022, 14:04

0

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...

Подробнее
Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

14-11-2022, 18:29

0

Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими...

Подробнее
Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

0

Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является...

Подробнее
76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

Вчера, 10:04

0

В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

Вчера, 09:39

0

315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила...

Подробнее
Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Вчера, 09:11

0

Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не...

Подробнее
Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

Вчера, 15:19

0

Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает...

Подробнее
Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

14-11-2022, 12:19

0

ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный...

Подробнее