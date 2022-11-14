«Хватит притворяться»: Эксперт Шишкин призвал говорить правду о военных поражениях

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
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Девятого ноября было объявлено об отводе российских войск из Херсона и правого берега Днепра. Общественности этот шаг был представлен как предосторожность, поскольку возникли сложности со снабжением российской группировки войск, и эдакий стратегический ход. Военный эксперт Игорь Шишкин уверен, что посыл населению был неверным.
По его словам, пришло время называть вещи своими именами, не подменять понятия, не притворяться, что это изначально был такой замысел.
«Когда мы терпим поражение, давайте начнем говорить, что это поражение, а не делать вид, что это победа или что это какой-то хитрый ход. Мы должны говорить правду», - приводит слова Игоря Шишкина издание «Рязань Лайф».
По мнению эксперта, представление отступления зеркально отражает историю с перегруппировкой войск на харьковском направлении в результате неожиданного контрнаступления ВСУ в сентябре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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