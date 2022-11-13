Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
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О том, почему Запад чаще стал говорить о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, высказался военный эксперт Игорь Коротченко.
По его мнению, Запад опасается, что РФ за ближайшие несколько месяцев уничтожит энергосистему Украины и другие объекты критической инфраструктуры, пишет «Свободная Пресса».
Поэтому идут разговоры о том, чтобы «заморозить» «военную спецоперацию» и вынудить РФ заключить невыгодные для нее договоренности.
«Это — ловушка. Если уж ввязались в драку — надо побеждать и противника добивать», - заявил Коротченко.
Стоит отметить, что Киев уже назвал свои условия переговоров. Украина, в частности, готова к переговорам только если РФ выведет войска с ее территории. Москва же уже успела провести на захваченных территориях референдумы и объявить их своими. Поэтому вряд ли стоит ожидать мирного урегулирования российско-украинского конфликта в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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