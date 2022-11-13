Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру

Сегодня, 13:24

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Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру
Военный эксперт Игорь Коротченко

О том, почему Запад чаще стал говорить о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, высказался военный эксперт Игорь Коротченко.

По его мнению, Запад опасается, что РФ за ближайшие несколько месяцев уничтожит энергосистему Украины и другие объекты критической инфраструктуры, пишет «Свободная Пресса».

Поэтому идут разговоры о том, чтобы «заморозить» «военную спецоперацию» и вынудить РФ заключить невыгодные для нее договоренности.

«Это — ловушка. Если уж ввязались в драку — надо побеждать и противника добивать», - заявил Коротченко.

Стоит отметить, что Киев уже назвал свои условия переговоров. Украина, в частности, готова к переговорам только если РФ выведет войска с ее территории. Москва же уже успела провести на захваченных территориях референдумы и объявить их своими. Поэтому вряд ли стоит ожидать мирного урегулирования российско-украинского конфликта в ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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