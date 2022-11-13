Эксперт Шурыгин рассказал о применении российскими войсками дронов «Ланцет» на Украине

Сегодня, 11:34

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Эксперт Шурыгин рассказал о применении российскими войсками дронов «Ланцет» на Украине
Фото из открытых источников

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал об использовании российскими войсками беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Он сообщил, что в зоне военной спецоперации БПЛА «Ланцет» стали использовать чаще, пишет «Военное дело». Их используют для того, чтобы атаковать вооружение, которое Украина получает от США, например, те же гаубицы М777.

По словам Шурыгина, вначале поднимают в небо барражирующие боеприпасы, а после этого их наводят на цели разведывательные дроны.

Шурыгин добавил, что РФ нарастила производство «Ланцетов» с начала «военной спецоперации», поскольку стало понятно, что они достаточно эффективны в современных вооруженных конфликтах.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. 21 сентября в России была объявлена мобилизация и сейчас мобилизованные на фронте сражаются вместе с кадровыми войсками. Поэтому похоронки приходят уже и их семьям, ведь ситуация на передовой остается очень тяжелой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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