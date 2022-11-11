ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

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ВСУ продолжают атаковать российские войска, удерживающие оборонные позиции на Лиманском направлении.
Сейчас это один из самых сложных участков фронта и не исключено, что как раз сюда будут направлены силы ВСУ, которые высвободились после отхода российских войск с правого берега Днепра, пишет «Военное обозрение».
Украинские силы ведут бои в районе Макеевки, пытаясь там прорвать линию обороны российских войск. Постоянно действуют разведывательные группы.
Российские войска за неделю смогли продвинуться от Угледара, заняли укрепрайон вблизи Донецкого аэропорта. Идут бои за Первомайское и Невельское.
Также российские войска продолжают атаковать Украину ракетами и дронами, наносят удары по гражданским объектам в тылу, чтобы разрушить критическую инфраструктуру.
По мнению экспертов, ВС РФ удалось стабилизировать фронт, используя в том числе силы, выведенных из Херсона. Но стоит учитывать, что и Украина сможет перебросить на другие участки фронта силы, которые ранее наступали на Херсонском направлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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