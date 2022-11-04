Политолог Марков допускает, что битва за Херсон может стать провалом для ВСУ

Сегодня, 12:04

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Политолог Марков допускает, что битва за Херсон может стать провалом для ВСУ
Фото из открытых источников

Пока российские военкоры ситуацию для ВС РФ на Херсонском направлении в свете будущих сражений видят в мрачных тонах и не стесняются писать об этом в своих Telegram-каналах, директор Института политических исследований Сергей Марков придерживается кардинально противоположного мнения.

В своей соцсети он спрогнозировал триумф российских войск и провал Вооруженных сил Украины. Политолог допустил, что битва за Херсон станет для Киева тем, чем стала битва за Сталинград для фашистской Германии.

В то же время Сергей Марков осознает важность данного сражения для украинской армии. По сути, это единственный шанс для ВСУ провести крупное наступление, поскольку вскоре на фронте окажется основная масса мобилизованных и ВС РФ будут усилены как минимум втрое.

Херсон, напомним, представляет особую важность для российских сил, поскольку этот город является единственным областным центром, который за все время СВО удалось занять ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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