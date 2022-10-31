В ночь на 2 ноября прогремели мощные взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях

Сегодня, 09:39

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В ночь на 2 ноября прогремели мощные взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях
Фото из открытых источников

В ночь на 2 ноября на территории Украины снова звучали взрывы, которые услышали жители Днепропетровской и Полтавской областей.

Минувшей ночью тревоги звучали в нескольких областях Украины, пишет «Военное обозрение». РФ снова атаковала Днепр и окрестности, а также Кременчуг в Полтавской области и Никополь в Днепропетровской области.

Российские эксперты говорят о том, что Никополь и Кременчуг являются важными промышленными центрами Украины, поэтому РФ продолжает их атаковать, чтобы разрушить предприятия, которые там функционируют.

Также РФ продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку хочет создать для мирных граждан невыносимые условия и вынудить Киев на переговоры. Эти атаки нацелены против гражданских Москва считает оправданными, поскольку российским военным не удается на поле боя добиться побед, которые бы вынудили Киев принять условия РФ.

При этом Запад уже готов поддерживать Украину не только оружием, но помогать с топливом и электроэнергией. Украине обещано оборудование для восстановления энергосистем, и, по некоторым данным, оно уже поступает на территорию Украины. Также идут разговоры о том, чтобы конфисковать российские активы и направить их на поддержку Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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