Мобилизованные из Челябинской области показали разрушенный Мариуполь

Мобилизованные из города Златоуста Челябинской области опубликовали в городском паблике фотографии разрушенного Мариуполя, куда они приехали для несения боевой службы.

На снимках видны поврежденные обстрелами жилые дома и промзоны города, в том числе и завод «Азовсталь».

Известно, что в районе промзоны весной этого года оказывали сопротивление бойцы батальона «Азов» (запрещен в России). По фото можно понять, что некогда цветущий Мариуполь был разрушен пожарами и снарядами, и сейчас выглядит весьма печально.

Известно, что руководить восстановлением Мариуполя, включая инженерные системы и жилую застройку, будет федеральный центр и непосредственно вице-премьер Марат Хуснуллин. «Шефом» города стал Санкт-Петербург.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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