Мобилизованные из Челябинской области показали разрушенный Мариуполь

Сегодня, 12:19

0

Image 16+
Мобилизованные из Челябинской области показали разрушенный Мариуполь
Фото из открытых источников

Мобилизованные из города Златоуста Челябинской области опубликовали в городском паблике фотографии разрушенного Мариуполя, куда они приехали для несения боевой службы. 

На снимках видны поврежденные обстрелами жилые дома и промзоны города, в том числе и завод «Азовсталь».

Известно, что в районе промзоны весной этого года оказывали сопротивление бойцы батальона «Азов» (запрещен в России). По фото можно понять, что некогда цветущий Мариуполь был разрушен пожарами и снарядами, и сейчас выглядит весьма печально.

Известно, что руководить восстановлением Мариуполя, включая инженерные системы и жилую застройку, будет федеральный центр и непосредственно вице-премьер Марат Хуснуллин. «Шефом» города стал Санкт-Петербург.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мобилизованные из Челябинской области показали разрушенный Мариуполь

Сегодня, 12:19

Войска ВСУ готовят прорыв в районе линии фронта Сватово-Кременная

Вчера, 16:34

СМИ Запада: Из-за отсутствия ракет ВС из РФ третий день не наносят ракетные удары по Украине

Вчера, 11:54

В Зауралье еще продолжается частичная мобилизация

24-10-2022, 13:44

Юрий Кнутов: Российские военные смогут перейти в наступление в конце ноября – начале декабря

20-10-2022, 17:04

У Игоря Стрелкова в зоне спецоперации возникли проблемы с российской армией

19-10-2022, 15:39

Андрей Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо Украины

18-10-2022, 12:29

Взрывы прогремели 17 октября в Черниговской, Харьковской и Житомирской областях Украины

17-10-2022, 15:09

МК: Перечислены приоритетные цели ударов ВСУ

14-10-2022, 11:39

В СВО на территории Украины погиб первый мобилизованный из Петербурга

13-10-2022, 11:49

Рожин обозначил цели новых ракетных ударов России по Украине

11-10-2022, 21:34

Военкор Евгений Поддубный назвал истинную цель удара по Крымскому мосту

9-10-2022, 09:04

Приведена хроника теракта на Крымском мосту

8-10-2022, 19:29

Starlink Илона Маска перестал работать у украинских военных на передовой

8-10-2022, 07:54

RusVesna сообщает о крайне напряженной обстановке под Авдеевкой и там продолжаются тяжелые бои

6-10-2022, 09:44

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

5-10-2022, 16:14

В призывной комиссии Поморья рассказали, призовут ли сидевших в тюрьме РФ

5-10-2022, 15:39

Командование ВСУ заявило о боях в Лимане

1-10-2022, 18:34

Русская весна: Российские войска отошли из Красного Лимана на запасные позиции

1-10-2022, 16:59

Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

29-09-2022, 17:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец

Сегодня, 09:59

0

На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...

Подробнее
В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

23-10-2022, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

24-10-2022, 07:34

0

В Челябинске и Челябинской области провели инвентаризацию бомбоубежищ, чтобы проверить, достаточно ли их для местного...

Подробнее
Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Вчера, 14:19

0

В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...

Подробнее
В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца

В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца

Сегодня, 09:09

0

В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с...

Подробнее
Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

24-10-2022, 12:44

0

Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

23-10-2022, 14:19

0

Еще один российский военный самолет потерпел крушение и упал в жилом секторе. На сей раз в Иркутске. О происшествии...

Подробнее
Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

23-10-2022, 17:09

0

Если перекрыть поставки украинской армии через Львовскую область и Волынские земли, то спустя несколько месяцев у нее...

Подробнее
Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

23-10-2022, 18:59

0

30-летняя Яна Горчаренко, мать троих детей, хочет вернуть мобилизованного мужа. Семья Яны и Михаила проживает в Ростове...

Подробнее
В Зауралье еще продолжается частичная мобилизация

В Зауралье еще продолжается частичная мобилизация

24-10-2022, 13:44

0

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов рассказал о том, как проходит мобилизация в регионе. Он подчеркнул,...

Подробнее