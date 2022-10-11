МК: Перечислены приоритетные цели ударов ВСУ

Сегодня, 11:39

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МК: Перечислены приоритетные цели ударов ВСУ
Фото из открытых источников

О том, какие направления могут стать приоритетными для контрнаступления ВСУ, пишет МК.

Так, украинские подразделения могут перейти в контрнаступление в Запорожской области, куда уже несколько недель перебрасывают дополнительные силы.

При этом есть предположения, что 14 октября ВСУ попытаются вернуть под контроль Запорожскую АЭС. 14 октября является важной датой для Украины, так как это День Запорожского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И не исключено, что как раз в этот день Генштаб ВСУ планирует вернуть ЗАЭС под контроль Киева.

Также ВСУ могут перейти в контрнаступление в направлении Мелитополя и Бердянска, чтобы разрезать российскую группировку и выйти на побережье Азовского моря.

Сохраняется вероятность того, что ВСУ пойдут на прорыв на линии Сватово – Кременная. Продолжаются бои и в Херсонской области, где украинская группировка проводит контрнаступление по берегу Днепра в сторону Херсона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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