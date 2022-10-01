RusVesna сообщает о крайне напряженной обстановке под Авдеевкой и там продолжаются тяжелые бои

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев
Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...Подробнее
Ситуация в районе Авдеевки под Донецком остается очень сложной и там продолжаются тяжелые бои. Об этом пишет издание RusVesna, ссылаясь на источники на линии фронта.
Как рассказывают военкоры, сейчас идут бои на всей площади авдеевской промышленной зоны. Чтобы сдержать наступление ВСУ, по украинским подразделениям бьют из артиллерии и минометов.
Продвижение ВСУ в Авдеевке для сил ДНР крайне важно остановить, поскольку от Авдеевки до окраин Донецка по прямой менее 10 километров.
Стоит отметить, что ВСУ продолжают наступать на нескольких участках фронта. Это мешает снять резервы с других участков фронта и бросить их под Донецк.
При этом, как полагает военный эксперт Константин Сивков, не стоит ожидать того, что прибытие на фронт мобилизованных резко изменит ситуацию в пользу РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...Подробнее
Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...Подробнее
Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...Подробнее
О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи. Специалисты...Подробнее
Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний...Подробнее
В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...Подробнее
Россиянам рассказали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, объявленной 21 сентября. Об этом говорится в...Подробнее
В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить...Подробнее
Вопрос о том, как уберечь свои накопления в нынешних условиях волнует многих россиян. На фоне «военной спецоперации» РФ...Подробнее
Мобилизация в РФ продолжается и, судя по всему, в том или ином виде она затронет каждого. Житель Ярославской области...Подробнее
Комментировать