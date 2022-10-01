RusVesna сообщает о крайне напряженной обстановке под Авдеевкой и там продолжаются тяжелые бои

Ситуация в районе Авдеевки под Донецком остается очень сложной и там продолжаются тяжелые бои. Об этом пишет издание RusVesna, ссылаясь на источники на линии фронта.

Как рассказывают военкоры, сейчас идут бои на всей площади авдеевской промышленной зоны. Чтобы сдержать наступление ВСУ, по украинским подразделениям бьют из артиллерии и минометов.

Продвижение ВСУ в Авдеевке для сил ДНР крайне важно остановить, поскольку от Авдеевки до окраин Донецка по прямой менее 10 километров.

Стоит отметить, что ВСУ продолжают наступать на нескольких участках фронта. Это мешает снять резервы с других участков фронта и бросить их под Донецк.

При этом, как полагает военный эксперт Константин Сивков, не стоит ожидать того, что прибытие на фронт мобилизованных резко изменит ситуацию в пользу РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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