Командование ВСУ заявило о боях в Лимане

Сегодня, 18:34

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Командование ВСУ заявило о боях в Лимане
Фото из открытых источников

Спикер группировки «Восток» украинских войск Сергей Череватый сообщает, что ВСУ скопили свои силы в Лимане, но в городе идут ожесточенные бои. 

По данным, предоставленным военкорам «Русской весны», подразделения российской армии организованно вышли из Лимана во избежание окружения. ВС РФ передислоцировались на заранее подготовленные запасные места, усиленные подкреплениями союзных сил ВС РФ и Народной милиции республик Донбасса. Из Лимана удалось эвакуировать раненых военнослужащих российской армии.

Ранее сообщалось о том, что украинские войска окружили группировку российских военных под Лиманом, а также о том, что ВСУ развернули флаг на окраине города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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