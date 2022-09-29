Русская весна: Российские войска отошли из Красного Лимана на запасные позиции

Российские войска покидают Красный Лиман, о чем сегодня сообщают многие источники. На въезде в город уже висит украинский флаг.

Решение об отступлении из Лимана продиктовано необходимостью. Российская группировка оказалась в окружении, и ВСУ могут в любой момент замкнуть образовавшийся «котел».

По сведениям агентства «Красная весна», отход из города был организованным. Подразделения ВС РФ и союзных сил отошли на запасные позиции, заранее подготовленные. И там они усилены подошедшим подкреплением.

Ранее о том, что ВСУ зашли в Красный Лиман и уже закрепляются в городе, проинформировал у себя в Telegram-канале военкор Семен Пегов. Он уточнил, что украинские войска начали проводить зачистку в городе. Кроме российских солдат будут задерживаться и граждане Украины, сотрудничавшие с РФ. Их Киев намерен привлечь к уголовной ответственности за государственную измену и коллаборационизм.

Политолог Сергей Марков последние новости из Донецкой области описал тремя словами: «Все. Лиман пал».

ВС РФ отошли, как утверждают военкоры, на линию Сватово – Кременная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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