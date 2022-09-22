Эксперты порассуждали, с какой целью ВКС РФ применили на Украине самолет Ту-214Р

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Эксперты порассуждали на тему, с какой целью Россия применяла самолет Ту-214Р в ходе СВО на территории Украины. Ранее такой же борт использовался в Сирии.
Сегодня утром новостные ленты СМИ запестрели новостями о том, что РФ первые за 7 месяцев так называемой специальной военной операции использовала разведывательный самолет Ту-214Р - один из двух, которые имеются на вооружении.
Агентство РИА Новости со ссылкой на свой информированный, но анонимный источник передало, что борт использовался для выявления военных объектов в Украине. Оборудование и аппаратура этого летающего разведчика позволяет выявлять командные пункты, РЛС, узлы связи и прочее.
По словам эксперта, борт способен засекать радиолокационные станции на расстоянии до 400 километров. Собранная информация в оперативном режиме поступает в командные пункты, после чего те могут отдавать приказы о нанесении ударов.
Некоторые эксперты считают, что самолет-разведчик собирал целеуказания для дронов, поставленных России Ираном. Они, как сообщали телеграм-каналы военкоров, были переименованы русским названием «Герань-2».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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