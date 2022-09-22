Эксперты порассуждали, с какой целью ВКС РФ применили на Украине самолет Ту-214Р

Сегодня, 13:44

0

Image 16+
Эксперты порассуждали, с какой целью ВКС РФ применили на Украине самолет Ту-214Р
Фото из открытых источников

Эксперты порассуждали на тему, с какой целью Россия применяла самолет Ту-214Р в ходе СВО на территории Украины. Ранее такой же борт использовался в Сирии.

Сегодня утром новостные ленты СМИ запестрели новостями о том, что РФ первые за 7 месяцев так называемой специальной военной операции использовала разведывательный самолет Ту-214Р - один из двух, которые имеются на вооружении.

Агентство РИА Новости со ссылкой на свой информированный, но анонимный источник передало, что борт использовался для выявления военных объектов в Украине. Оборудование и аппаратура этого летающего разведчика позволяет выявлять командные пункты, РЛС, узлы связи и прочее.

По словам эксперта, борт способен засекать радиолокационные станции на расстоянии до 400 километров. Собранная информация в оперативном режиме поступает в командные пункты, после чего те могут отдавать приказы о нанесении ударов.

Некоторые эксперты считают, что самолет-разведчик собирал целеуказания для дронов, поставленных России Ираном. Они, как сообщали телеграм-каналы военкоров, были переименованы русским названием «Герань-2».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперты порассуждали, с какой целью ВКС РФ применили на Украине самолет Ту-214Р

Сегодня, 13:44

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

Вчера, 15:39

RV проинформировала о переброске всех резервов ВСУ для решающего наступления

Вчера, 12:39

Матвийчук рассказал о том, что мобилизованные граждане в РФ будут рассредоточены

Вчера, 09:49

В Украине заявили, что компании США уже тестируют свое оружие в ходе СВО

22-09-2022, 11:54

NI: Гален Карпентер заявил, что Западу не понравится следующий шаг России на Украине

20-09-2022, 14:59

Эксперт подтвердил использование иранских беспилотников в зоне спецоперации

19-09-2022, 15:34

Киев договаривается о приезде Папы Римского на Украину

19-09-2022, 12:29

Рожин заявил, что о возвращении территорий Харьковской области ВС РФ следует думать во вторую очередь

17-09-2022, 13:39

Борис Рожин рассказал, где ВСУ собираются нанести главный удар по ВС России

16-09-2022, 10:44

ВС РФ направили огромную колонну бронетехники на оборону Лимана

15-09-2022, 09:14

Германия передала Киеву еще четыре ЗСУ Gepard

14-09-2022, 17:59

RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

14-09-2022, 17:04

На территории Украины в ходе СВО погиб житель поселения Перегребное Октябрьского района ХМАО

13-09-2022, 12:09

В ISW заявили, что контрнаступление ВСУ не приведет к завершению боевых действий в этом году

12-09-2022, 16:09

Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

10-09-2022, 23:19

Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

10-09-2022, 22:09

Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

10-09-2022, 15:49

Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

10-09-2022, 15:39

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

10-09-2022, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

22-09-2022, 13:34

0

После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...

Подробнее
Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Вчера, 10:44

0

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...

Подробнее
В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Вчера, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

22-09-2022, 14:09

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...

Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

Вчера, 15:39

0

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...

Подробнее
Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Сегодня, 13:59

0

Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Сегодня, 12:24

0

Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...

Подробнее
В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

Сегодня, 18:29

0

По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...

Подробнее
В Архангельске в субботу, начался сбор северян, получивших повестки

В Архангельске в субботу, начался сбор северян, получивших повестки

Сегодня, 13:04

0

Сегодня, в субботу, 24 сентября, возле Дворца спорта в городе Архангельске наблюдается большое скопление граждан. Все...

Подробнее
Что происходит в пермских военкоматах в эти дни: фоторепортаж

Что происходит в пермских военкоматах в эти дни: фоторепортаж

Сегодня, 08:39

0

Корреспонденты издания 59.ru провели собственный рейд по ряду военных комиссариатов Перми. На третий день частичной...

Подробнее