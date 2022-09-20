RV проинформировала о переброске всех резервов ВСУ для решающего наступления

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Украина перебрасывает дополнительные резервы на фронт, подготавливая решающее наступление. Об этом пишет RusVesna, отмечая, что ВСУ намерены ударить сразу в нескольких местах фронта.
«Поступает информация о том, что противник перебрасывает все резервы, в том числе из Киева, включая силы территориальной обороны, для решающего наступления», — пишет издание, ссылаясь на свои источники.
По мнению экспертов, наиболее мощный удар ожидается как раз в Херсонской области. Также может быть удар в направлении Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.
Стоит отметить, ранее власти обещали не проводить мобилизацию в РФ, а президент России Владимир Путин говорил о том, что задачи «военной спецоперации» на территории Украины будут выполнять военные. Тем не менее, 21 сентября глава государства объявил мобилизацию и сейчас по всей стране, кроме Чечни, раздают повестки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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