RV проинформировала о переброске всех резервов ВСУ для решающего наступления

Украина перебрасывает дополнительные резервы на фронт, подготавливая решающее наступление. Об этом пишет RusVesna, отмечая, что ВСУ намерены ударить сразу в нескольких местах фронта.

«Поступает информация о том, что противник перебрасывает все резервы, в том числе из Киева, включая силы территориальной обороны, для решающего наступления», — пишет издание, ссылаясь на свои источники.

По мнению экспертов, наиболее мощный удар ожидается как раз в Херсонской области. Также может быть удар в направлении Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.

Стоит отметить, ранее власти обещали не проводить мобилизацию в РФ, а президент России Владимир Путин говорил о том, что задачи «военной спецоперации» на территории Украины будут выполнять военные. Тем не менее, 21 сентября глава государства объявил мобилизацию и сейчас по всей стране, кроме Чечни, раздают повестки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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