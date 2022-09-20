Матвийчук рассказал о том, что мобилизованные граждане в РФ будут рассредоточены

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, как РФ будет использовать мобилизованных граждан на фронте.

По его мнению, мобилизованных распределят по частям и далее направят на тренировочные полигоны. Большая их часть будет направлена в приграничные районы, чтобы далее усилить группировки первого эшелона, пишет МК.

Часть мобилизованных направят и в другие регионы, чтобы перекрыть дефицит личного состава тех частей, которые понесли потери в боях на территории Украины.

Матвийчук добавил, что перед отправкой на фронт мобилизованные будут проходить подготовку. Но важно понимать, что по некоторым специальностям курс подготовки может быть сокращен до одной недели.

«Я считаю, что наступать наша армия может на любом направлении, важно просто создать для этого условия. В связи с последними событиями, особенно объявлением референдума, мы все отмечаем, что украинские силы заметно активизировались», - заявил Матвийчук.

Он добавил, что прогнозирует новый этап захвата украинских территорий после усиления российских подразделений за счет мобилизованных. Будут бои на востоке, а на юге ВС РФ, по его мнению, попытаются пробиться до Одессы и далее до Приднестровья.

Стоит отметить, что мобилизация проходит по всей России, но не в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он принял решение не проводить мобилизацию в регионе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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