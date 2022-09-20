В Украине заявили, что компании США уже тестируют свое оружие в ходе СВО

Некоторые американские производители уже тестируют собственное оружие в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом со ссылкой на слова замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова сообщило издание Military Times.

По его словам, рядом компаний уже было передано Киеву оружие и оборудование, которое еще не выпущено и находится на стадии испытаний. Например, технологии против БПЛА, защита от помех и так далее.

«И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий», — пояснил Владимир Гаврилов.

Ранее в Украине призвали оборонные компании использовать СВО на территории страны для того, чтобы протестировать образцы своего новейшего вооружения в условиях реальных боевых действий. С подобным призывом выступил к оружейникам сейчас и замглавы украинского МО.

«Если у вас имеются какие-то идеи либо пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать», — заключил Гаврилов.

Специальная военная операция в Украине, в ходе которой испытывается новейшее американское оружие, длится семь месяцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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