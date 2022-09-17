Эксперт подтвердил использование иранских беспилотников в зоне спецоперации

Американская газета The Wall Street Journal написала об использовании Россией в Харьковской области иранских беспилотников, из-за чего украинская армия несет большие потери в живой силе и технике.

Как пишет издание, иранские дроны наносят удары преимущественно по позициям бронетанковой техники и артиллерии ВСУ. Обнаружить иранские дроны невозможно из-за их небольшого размера и низкой высоты полета. Поэтому системы ПВО их практически не видят. Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник Хатылев рассказал, что, в отличие от турецких «Байрактаров», у иранских дронов «Шахид» более мощный двигатель. Кроме того, если «Байрактар» наводится с помощью лазерной подсветки, то «Шахид» использует теленаведение, что значительно эффективней.

Помимо этого, иранский БПЛА способен нести и фугасные бомбы, и ракеты, применяемые для уничтожения бронированной техники. Таким образом, дроны могут наносить удары по танкам, бронетранспортерам и боевым машинам пехоты.

На вопрос о том, появились ли иранские беспилотники в зоне боевых действий, эксперт ответил утвердительно, хотя он ничего не смог сказать об их количестве. Изначально предполагалось, что Россия закупила около 300 штук БПЛА. Но, судя по всему, речь идет о единицах или десятках. Эксперт подтвердил, что применение иранских дронов очень успешное.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700