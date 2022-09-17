Киев договаривается о приезде Папы Римского на Украину

Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о планах посетить Киев и Москву. Понтифик намеревается урегулировать украинский конфликт. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ведутся переговоры о возможном визите Франциска в Киев.

Ранее сообщалось, что глава Римско-католической церкви в ближайшем будущем не сможет посетить Россию и Украину по состоянию здоровья. Известно, что у Папы Римского проблемы с коленом.

«Понятно, что его визит зависит от многих факторов, даже от его здоровья», — заявил Подоляк.

Он уверен, что рано или поздно это произойдет. При этом Подоляк не считает, что визит священнослужителя в Москву является правильным с этической точки зрения. Ранее сообщалось, что понтифик не смог отправиться на собрание религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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