Киев договаривается о приезде Папы Римского на Украину

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Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о планах посетить Киев и Москву. Понтифик намеревается урегулировать украинский конфликт. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ведутся переговоры о возможном визите Франциска в Киев.
Ранее сообщалось, что глава Римско-католической церкви в ближайшем будущем не сможет посетить Россию и Украину по состоянию здоровья. Известно, что у Папы Римского проблемы с коленом.
«Понятно, что его визит зависит от многих факторов, даже от его здоровья», — заявил Подоляк.
Он уверен, что рано или поздно это произойдет. При этом Подоляк не считает, что визит священнослужителя в Москву является правильным с этической точки зрения. Ранее сообщалось, что понтифик не смог отправиться на собрание религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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