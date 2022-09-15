Рожин заявил, что о возвращении территорий Харьковской области ВС РФ следует думать во вторую очередь

Сегодня, 13:39

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Рожин заявил, что о возвращении территорий Харьковской области ВС РФ следует думать во вторую очередь
Фото из открытых источников

Военный эксперт Борис Рожин заявляет, что о возвращении утраченных территорий Харьковской области Украины ВС РФ следует думать только во вторую очередь. По крайней мере, не раньше, чем противник прекратит активные действия на этом направлении.

В беседе с изданием Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики отметил, что в сложившейся ситуации лучше сосредоточиться на выстраивании оборонных рубежей, а также нанесении ударов даже не по военной, а по гражданской инфраструктуре.

Следует сказать, что еще вчера вечером некоторые военкоры сообщали о том, что российские войска покинули часть Купянска, которую удерживали. ВСУ намерены с боями взять Лиман, наступают в районе Белогоровки.

Также поступили сообщения об усилении противника на угледарском направлении. В случае успеха ВСУ попытаются перерезать трассу Донецк – Мариуполь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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