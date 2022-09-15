Рожин заявил, что о возвращении территорий Харьковской области ВС РФ следует думать во вторую очередь

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона
На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...Подробнее
Военный эксперт Борис Рожин заявляет, что о возвращении утраченных территорий Харьковской области Украины ВС РФ следует думать только во вторую очередь. По крайней мере, не раньше, чем противник прекратит активные действия на этом направлении.
В беседе с изданием Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики отметил, что в сложившейся ситуации лучше сосредоточиться на выстраивании оборонных рубежей, а также нанесении ударов даже не по военной, а по гражданской инфраструктуре.
Следует сказать, что еще вчера вечером некоторые военкоры сообщали о том, что российские войска покинули часть Купянска, которую удерживали. ВСУ намерены с боями взять Лиман, наступают в районе Белогоровки.
Также поступили сообщения об усилении противника на угледарском направлении. В случае успеха ВСУ попытаются перерезать трассу Донецк – Мариуполь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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