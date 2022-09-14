Борис Рожин рассказал, где ВСУ собираются нанести главный удар по ВС России

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Ключевая задача командования ВС РФ сейчас - стабилизировать ситуацию на фронте, успеть перебросить резервы на угрожающие направления. Об этом говорит военный эксперт Борис Рожин.
Он заявляет, что наступление ВСУ еще продолжается, но о той эффективности, которая наблюдалась еще неделю назад, говорить не приходится.
Боевые действия сейчас идут в районе Студенка, Купянска, Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Пока особо противник там не продвигается. Но ВСУ продолжают сосредотачивать силы на Запорожье. Вероятно, это направление и будет выбрано для главного удара.
«Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет», – цитирует Рожина Украина.ру.
Поэтому, полагает эксперт, ВС РФ важно успеть подтянуть резервы на угрожающее направление и вообще стабилизировать обстановку на фронте. После того, как это будет сделано, войска могут возобновить наступательные действия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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